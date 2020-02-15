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6 Декабрь 2019, 18:15

ФАС рассказал о том, какие программы смартфона станут обязательными у россиян

Соцсети

Это требование официально вступит в силу с 1 июля наступившего года

Поисковые системы и навигаторы сделают «почти» обязательными в России для смартфонов от какого бы то ни было разработчика. Почти — потому что в случае отказа компания-производитель будет обязана публично отчитаться о причинах, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

Речь идет о перечне программ, навигаторов, картографических и прочих поисковых систем, которые, по мнению высоких чинов из правительства РФ, разработчики гаджетов должны предустанавливать на устройства. Это требование оцифиально вступит в силу с 1 июля наступившего года.

Через год, в 2021, список таких «почти обязательных» приложений будет расширен: в него войдут не только новые сервисы, в том числе информационно-развлекательные, но и новые устройства. Например, под регламент попадут телевизоры с функцией «Смарт-ТВ» и даже персональные компьютеры. Стоит отметить, что в случае отказа исполнять постановление ФАС разработчик или компания-поставщик должны будут разместить информацию, поясняющую причины, в публичном доступе.

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