ФАС рассказал о том, какие программы смартфона станут обязательными у россиян

Поисковые системы и навигаторы сделают «почти» обязательными в России для смартфонов от какого бы то ни было разработчика. Почти — потому что в случае отказа компания-производитель будет обязана публично отчитаться о причинах, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

Речь идет о перечне программ, навигаторов, картографических и прочих поисковых систем, которые, по мнению высоких чинов из правительства РФ, разработчики гаджетов должны предустанавливать на устройства. Это требование оцифиально вступит в силу с 1 июля наступившего года.

Через год, в 2021, список таких «почти обязательных» приложений будет расширен: в него войдут не только новые сервисы, в том числе информационно-развлекательные, но и новые устройства. Например, под регламент попадут телевизоры с функцией «Смарт-ТВ» и даже персональные компьютеры. Стоит отметить, что в случае отказа исполнять постановление ФАС разработчик или компания-поставщик должны будут разместить информацию, поясняющую причины, в публичном доступе.