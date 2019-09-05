ФАС инициировала проект, который отменит уплату пошлины за новый номерной знак автомобиля с 2020 года. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Автовзгляд».

Точнее, обязанность водителя уплачивать деньги за новый номер никуда не денется – пошлина за изготовление индивидуального железного прямоугольника с цифрами и буквами трансформируется в обычную оплату услуги.

Таким образом ФАС добивается установления единой цены за регистрационные номера автомобилей российских граждан в размере двух тысяч рублей, мотоциклетных – полторы тысячи, а «транзитных» - двести рублей.

Напомним, что недавних пор, помимо ГИБДД, изготавливать и выдавать номерные знаки могут аккредитованные частные компании.

Екатерина Цой