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6 Декабрь 2019, 18:15

ФАС возьмет на себя цены на лекарства

лекарства, таблетки, здравоохранение, здоровье

«Единая Россия» планирует вынести на рассмотрение в Госдуму новые законопроекты

В ближайшее время «Единая Россия» планирует вынести на рассмотрение в Госдуму новые законопроекты, передающие контроль за ценообразованием на медикаменты в аптеках Федеральной монопольной службе, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

На данный момент под государственным контролем находятся цены только на жизненно необходимые лекарства, таких в списке всего 735 из десятка тысяч известных наименований. Цены на них, а также максимальную аптечную наценку устанавливают раз в год без права изменения. Подобную систему хотят ввести и на остальные медицинские товары и лекарства – аптеки будут устанавливать цены на лекарства самостоятельно, но не смогут менять их в течение квартала.

Необходимость в принятии такого решения возникла после необоснованного роста цен, связанного со вспышкой китайской эпидемии. Стоимость индивидуальных средств защиты, а также ряда лекарств превысила все допустимые нормы. Новые законопроекты в этой области, по мнению авторов инициативы, позволят защитить население от резкого роста цен на медикаменты.

Первый законопроект позволит ФАС контролировать ценообразование лекарственных средств. Второй – будет регулировать деятельность аптечных сетей. Сами представители аптечного бизнеса относятся к инициативе скептически, хотя в целом понимают, что это неизбежно. 

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