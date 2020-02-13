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ФАС возьмет на себя цены на лекарства
«Единая Россия» планирует вынести на рассмотрение в Госдуму новые законопроекты
В ближайшее время «Единая Россия» планирует вынести на рассмотрение в Госдуму новые законопроекты, передающие контроль за ценообразованием на медикаменты в аптеках Федеральной монопольной службе, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
На данный момент под государственным контролем находятся цены только на жизненно необходимые лекарства, таких в списке всего 735 из десятка тысяч известных наименований. Цены на них, а также максимальную аптечную наценку устанавливают раз в год без права изменения. Подобную систему хотят ввести и на остальные медицинские товары и лекарства – аптеки будут устанавливать цены на лекарства самостоятельно, но не смогут менять их в течение квартала.
Необходимость в принятии такого решения возникла после необоснованного роста цен, связанного со вспышкой китайской эпидемии. Стоимость индивидуальных средств защиты, а также ряда лекарств превысила все допустимые нормы. Новые законопроекты в этой области, по мнению авторов инициативы, позволят защитить население от резкого роста цен на медикаменты.
Первый законопроект позволит ФАС контролировать ценообразование лекарственных средств. Второй – будет регулировать деятельность аптечных сетей. Сами представители аптечного бизнеса относятся к инициативе скептически, хотя в целом понимают, что это неизбежно.