ФАС займется ростом цен на жилье на Дальнем Востоке

Внедрение ипотечной программы под 2% спровоцировало скачок цен на недвижимость. Минвостокразвития поручило регионам ДВФО отчитаться о необоснованном росте цен на жильё и отправит письмо в Федеральную антимонопольная службу, сообщает ИА DEITA.RU.

В ходе заседания рабочей группы по реализации программы «Дальневосточная ипотека» глава Минвостокразвития Александр Козлов распорядился собрать аналитические данные по всем одиннадцати дальневосточным субъектам, в вопросе повышения цен на недвижимость. Поручение дано Сергею Ховрату, генеральному директору Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Соберите данные со всех регионов по компаниям, по которым отмечен необоснованный рост цены. И подготовьте, пожалуйста, письмо за моей подписью, в максимально быстрые сроки на руководителя ФАС (Федеральной антимонопольной службы – прим.ред.) с просьбой дать поручение региональным руководителям провести проверку в отношении этих компаний. Понятно, что регионы это делают самостоятельно, на уровне региональных ФАС, мы ещё эту историю подкрепим со стороны федерального ФАС. По всем 11 регионам, сделайте таблицу, распишите застройщиков, покажите динамику роста цены», – распорядился Александр Козлов.

В Бурятии, например, цены на жилье всего за несколько месяцев взлетели на 17%.

Касаясь иных проблем, требующих решения в регионах, министр коснулся момента малозаселённых территорий. В таких регионах необходимо реализовывать программу по принципу сбора мозаики. Если желающих участвовать в программе мало, необходимо подсчитать количество сирот, которым необходимо предоставить жильё, а также просчитать ряд иных категорий граждан, имеющих потребности в жилье, и с учётом таких данных составлять заявку на возведение дома.

Напомним, во время встречи был озвучен ряд проблемных моментов. Так, например, в одних регионах ДВФО необходимо задуматься над тем, как покрыть потребности жителей субъекта в предоставлении жилья по программе, в иных – над улучшением информирования населения о возможности кредитования под 2%. В Приморском крае глава Минвостокразвития подчеркнул коррупционный момент.