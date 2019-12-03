ФБР нашло угрозу в российских развлечениях

ФБР объявило о том, что российские приложения представляют «контрразведывательную угрозу» для Америки, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает газета The Hill, служба безопасности Америки рассматривает любое мобильное приложение, софт и другие программы, латентной угрозой для информационного пространства государства. Особенно опасным ведомство назвало FaceApp.

Издание разместило слова помощника директора ФБР, который отметил, что служба безопасности России может удаленно смотреть данные на территории государства без обращений к провайдерам, просто находя необходимую информацию напрямую.

«Если мы заметим, что приложение каким-то образом вмешается в будущие выборы, то непременно примем меры», - заявил Тайсон.

Кроме того, представители ведомства призывали жителей США удалить иностранные приложения со своих смартфонов, особенно российский FaceApp.

Напомним, что сейчас в России разрабатывают новую программу, которая будет предупреждать невнимательных пешеходов о приближении авто.

Кроме того, недавно Владимир Путин подписал новый закон, согласно которому продавать можно будет только гаджеты с отечественным ПО.

Александра Маслова