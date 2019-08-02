В пятницу, 2 августа, в России отмечается праздник Воздушно-десантных войск, сообщает DEITA.RU. Подобные десантные части расположены и в Приморье, которые сегодня получают поздравления.

Так, десантников поздравили Федерация кикбоксинга Приморского края и общественная организация «Боевое братство». Оба поздравления передал президент федерации и заместитель организации Виктор Тарабарин.

«От лица общественной организации «Боевое Братство» Приморского края поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Воздушно-десантных войск России! Вы – настоящая гордость страны. Всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно остаётесь людьми, которых характеризует бескомпромиссная сила, мужественность и надежность», - отметил Виктор Тарабарин.

По его словам, он проходил военную службу в военно-десантных войсках, поэтому не понаслышке знает, как важен этот праздник для всех нас и для страны в целом.

«Этот день призван способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышать престиж военной службы и символизирует признание заслуг десантников. Желаю крепкого здоровья, достатка и мира в семье и на службе!», - заключил Виктор Тарабарин.

Иван Юрьев