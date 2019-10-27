Федеральная трасса блокирована многокилометровой пробкой

Многокилометровая пробка сковала федеральную трассу на подъездах к дальневосточной столице в воскресенье, 27 октября, сообщает DEITA.RU.

Судя по Яндекс. Картам, протяженность пробки на трассе Уссурийск — Владивосток в районе Вольно-Надеждинского составляет 7,5 километра. Средняя скорость движения в автомобильном заторе не превышает пяти километров в час.

Пробка заканчивается на первом повороте в Вольно-Надеждинское.

Примечательно, что Яндекс. Карты называют причину затора «Аварийно-опасный участок» с пометкой, что данная информация якобы поступала ФДА Росавтодор. Отмечается, что аварийным данный участок будет до 8 июля 2020 года.

Екатерина Брязгунова