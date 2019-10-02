Федеральная трасса перекрыта ГИБДД из-за массовых аварий

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Движение на развязке «Снеговая Падь» трасс Де-Фриз - Седанка - Патрокл в направлении на Дальхимпром временно ограничили сотрудники ГИБДД, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.
Движение пришлось перекрыть сразу из-за трех аварий, произошедших на данном участке автомобильной дороги. Как уточняют в ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку, пострадавших в автоавариях нет, транспортные средства получили механические повреждения.
При этом в обратную сторону, на выезд за город, движение с Дальхимпрома осуществляется в обычном режиме.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», длина дорожного затора составляет около 1 километра. «Голова» его начинается от развязки по направлению к улице Снеговой.
Одними из наиболее частых причин ДТП на трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл являются несоблюдение дистанции и безопасной скорости движения. На дороге, изобилующей поворотами, часто наблюдается туман. Не стало исключением и утро 2 октября. Водителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
Дмитрий Санников