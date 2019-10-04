Федеральная трасса перекрыта из-за раскорячившейся фуры

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Трасса «Седанка -Патрокл» перекрыта со стороны Артема, сообщили DEITA.RU в Госавтоинспекция Приморского края.

Как рассказали приморские госавтоинспекторы, в ночь на 4 октября водитель большегрузного транспортного средства, двигавшийся со стороны Артема в направлении острова Русский, не справился с управлением, совершил наезд на леерное ограждение, блокировав движение на данном участке трассы. Пострадавших нет.

В связи с аварией, полностью ограничено движение при въезде на объездную трассу «Седанка-Патрокл» для транспортных средств, движущихся со стороны города Артема

Автоавария произошла в районе дома  на улице Пятнадцатая (второй поворот на развязку «Седанка-Патрокл» со стороны Артема).

Очевидцы сообщают, что в настоящее время создалась пробка и на другом участке дороги в пригороде Владивостока. «Хвост» дорожного затора начинается уже в районе остановки «Чайка».

А уже на другой примосркой трассе, регионального значения Штыково-Ивановка, накануне у моста упала плита по одной полосе движения. Ее перекрыли, однако по соседней полосе разрешили движение в двух направлениях.

Дмитрий Санников

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