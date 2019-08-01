Очевидцы сообщают о большой скоплении машин на выезде из Владивостока, передаёт DEITA.RU.

В редакцию поступило сообщение местного жителя, которых пытается выехать из Владивостока в сторону аэропорта. Молодой человек советует всем автолюбителям города искать объездные пути из города, в частности, ехать через Артём.

Причиной дорожного коллапса очевидец называет обрушение моста. По его словам, после случившегося дорожные рабочие перекрыли федеральную трассу и разворачивают всех водителей.

По информации издания, причиной пробки являются ремонтные работы.

Дмитрий Шевченко