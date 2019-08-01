1 Август 2019, 13:08
Федеральную трассу сковала пробка
Источник изображения: DEITA.RU
Очевидцы сообщают о большой скоплении машин на выезде из Владивостока, передаёт DEITA.RU.
В редакцию поступило сообщение местного жителя, которых пытается выехать из Владивостока в сторону аэропорта. Молодой человек советует всем автолюбителям города искать объездные пути из города, в частности, ехать через Артём.
Причиной дорожного коллапса очевидец называет обрушение моста. По его словам, после случившегося дорожные рабочие перекрыли федеральную трассу и разворачивают всех водителей.
По информации издания, причиной пробки являются ремонтные работы.
Дмитрий Шевченко
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