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19 Август 2019, 19:45

Федеральную трассу сковали пробки из-за смертельного ДТП

пробка

Почти двух километровая пробка в обе стороны движения сковала федеральную трассу Приморья из-за смертельного ДТП, сообщает DEITA.RU.

Затор автомобилей наблюдается на части федеральной трассы, как от поселка Кипарисово-2 в сторону Владивостока, так и от поселка Сиреневка в сторону Кипарисово. По данным «Яндекс.карт», протяженность «ярко-красной» пробки составила один километр и семьсот метров.

По словам стоящих в пробке автомобилистов, причиной затора является двойное ДТП, произошедшее на участке трассы между поселками Сиреневка и Кипарисово-2: один поврежденный авто наглухо перекрыл среднюю полосу движения, второй - левый ряд.

Екатерина Цой  

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