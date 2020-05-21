Федеральный министр нашел коррумпированных чиновников в Приморье

Глава Минвостокразвития сделал жесткое заявление о коррупции в регионе, сообщает ИА DEITA.RU.

В ходе заседания рабочей группы по реализации программы «Дальневосточная ипотека» глава Минвостокразвития Александр Козлов после доклада заместителя председателя Правительства Приморья Михаила Петрова заявил о коррупционной составляющей в регионе.

Обсуждение касалось семей, которые пожелали стать участниками программы «Дальневосточный гектар». Михаил Петров отчитался о потребности в 102 дома, однако есть ряд проблем, среди которых – отсутствие денег на первоначальный взнос, а также проблемы с электричеством на участках.

«Я привёл цифру в 102 дома потребности, но эти люди говорят: «Да, мы хотим, планируем брать, но по части участков не решен вопрос с сетями (с электричеством)», – отчитался Михаил Петров.

На что Александр Козлов заметил, что данный вопрос должен решаться адресно, и раскритиковал коррумпированность в регионе.

«У вас ситуация очень просто коррумпированная в этой истории. Начиная на уровне глав муниципальных образований. То есть возьмите и посмотрите, где эти участки. Руководитель ДРСК по части энергетики Андреенко Юрий Андреевич – очень порядочный человек, отработайте эту историю с ним. Кожемяко Олег Николаевич его лично знает, то есть они поддержат эту историю. Просто мы сталкивались, я вот по Артёму, помню, лично помогал по горнолыжке, там вопрос очень простой – люди приходят, и глава муниципалитета говорит: «Да, вопросов нет, всё решим, всё подключим, но я в доле вашего проекта». Ну что за подходы такие?», – посетовал Александр Козлов.

Решившись перебить главу ведомства, Михаил Петров лаконично заметил: «Главу сменили», на что министр заметил, что данная ситуация произошла «не вчера», и предположил, что данный пример - не единственный.

Отметим, что Александр Козлов возглавляет министерство с мая 2018 года. В это время мэром Артема был Александр Авдеев, проработавший в этой должности ноября 2016 по февраль 2020 гг.

Напомним, в четверг, 21 мая, глава Минвр провел очередное заседание рабочей группы по реализации программы «Дальневосточная ипотека». Встреча прошла в онлайн-формате, в ней приняли участие представители шести дальневосточных регионов, которые отчитались о проделанной работе.