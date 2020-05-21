Новости
Эксперты назвали пять нокаутов коронавируса российским автомобилистам
21 Май 2020, 21:15
Федеральный министр нашел коррумпированных чиновников в Приморье
21 Май 2020, 20:33
Дальневосточную ипотеку под 2% получили всего 7,5 тысяч семей
21 Май 2020, 20:15
Работник может получить официальное право не отвечать в личное время
21 Май 2020, 19:45
«Не все, что шевелится» - в Ухане ввели жесткий запрет
21 Май 2020, 19:15
Россияне начнут платить за ОСАГО по-новому
21 Май 2020, 18:45
Эксперт рассказал, как вычислить кибермошенника
21 Май 2020, 18:15
Начнет теплеть: синоптики дали прогноз на пятницу
21 Май 2020, 17:45
Федеральный министр нашел коррумпированных чиновников в Приморье
Обсуждение касалось новой ипотечной программы
Глава Минвостокразвития сделал жесткое заявление о коррупции в регионе, сообщает ИА DEITA.RU.
В ходе заседания рабочей группы по реализации программы «Дальневосточная ипотека» глава Минвостокразвития Александр Козлов после доклада заместителя председателя Правительства Приморья Михаила Петрова заявил о коррупционной составляющей в регионе.
Обсуждение касалось семей, которые пожелали стать участниками программы «Дальневосточный гектар». Михаил Петров отчитался о потребности в 102 дома, однако есть ряд проблем, среди которых – отсутствие денег на первоначальный взнос, а также проблемы с электричеством на участках.
«Я привёл цифру в 102 дома потребности, но эти люди говорят: «Да, мы хотим, планируем брать, но по части участков не решен вопрос с сетями (с электричеством)», – отчитался Михаил Петров.
На что Александр Козлов заметил, что данный вопрос должен решаться адресно, и раскритиковал коррумпированность в регионе.
«У вас ситуация очень просто коррумпированная в этой истории. Начиная на уровне глав муниципальных образований. То есть возьмите и посмотрите, где эти участки. Руководитель ДРСК по части энергетики Андреенко Юрий Андреевич – очень порядочный человек, отработайте эту историю с ним. Кожемяко Олег Николаевич его лично знает, то есть они поддержат эту историю. Просто мы сталкивались, я вот по Артёму, помню, лично помогал по горнолыжке, там вопрос очень простой – люди приходят, и глава муниципалитета говорит: «Да, вопросов нет, всё решим, всё подключим, но я в доле вашего проекта». Ну что за подходы такие?», – посетовал Александр Козлов.
Решившись перебить главу ведомства, Михаил Петров лаконично заметил: «Главу сменили», на что министр заметил, что данная ситуация произошла «не вчера», и предположил, что данный пример - не единственный.
Отметим, что Александр Козлов возглавляет министерство с мая 2018 года. В это время мэром Артема был Александр Авдеев, проработавший в этой должности ноября 2016 по февраль 2020 гг.
Напомним, в четверг, 21 мая, глава Минвр провел очередное заседание рабочей группы по реализации программы «Дальневосточная ипотека». Встреча прошла в онлайн-формате, в ней приняли участие представители шести дальневосточных регионов, которые отчитались о проделанной работе.