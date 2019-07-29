Расхитительница ограбила 4 банка за 8 дней, сообщает DEITA.RU.

Американские СМИ распространили информацию о поисках девушки с розовой сумочкой, которая уже успела обчистить несколько финансовых учреждений на территории страны.

В частности, ФБР уже заявило о том, что отдаст любому, кто предоставит сведения о её местонахождении, десять тысяч долларов.

Прозвище "розовая сумочка" грабительнице дали сами полицейские. Примечательно, что все происшествия произошли на востоке Америки.

Действовала девушка, по данным ФБР, очень просто: подходила к кассе и передавала записку, в которой она просила отдать ей денег и угрозой применения оружия в случае отказа это сделать.

Правоохранители всё ещё не огласили сумму ущерба, который уже успела нанесли злоумышленница.

Дмитрий Шевченко