Федор Конюхов готовит историческую экспедицию

Известный приморский путешественник Федор Конюхов ведет подготовку экспедиции к месту боя времен Русско-японской войны, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал Федор Конюхов ТАСС, главная цель экспедиции — это поднять останки русских моряков, погибших в результате подрыва на японской мине броненосца «Петропавловск» во время Русско-японской войны. Федор Конюхов надеется, что будут найдены и останки командующего эскадрой адмирала Степана Макарова.

Конюхов рассказал, что на экспедицию необходимо около 20 миллионов рублей. Несмотря на то, что команда готова и ведутся переговоры со спонсорами, пока собрать необходимую сумму денег не удалось.

В случае нахождения останков адмирала Макарова, они будут захоронены в новом храме Минобороны России в Подмосковье.

Дмитрий Санников