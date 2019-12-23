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6 Декабрь 2019, 18:15

Федор Конюхов готовит историческую экспедицию

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Известный приморский путешественник Федор Конюхов ведет подготовку экспедиции к месту боя времен Русско-японской войны, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал Федор Конюхов ТАСС, главная цель экспедиции — это поднять останки русских моряков, погибших в результате подрыва на японской мине броненосца «Петропавловск» во время Русско-японской войны. Федор Конюхов надеется, что будут найдены и останки командующего эскадрой адмирала Степана Макарова.

Конюхов рассказал, что на экспедицию необходимо около 20 миллионов рублей. Несмотря на то, что команда готова и ведутся переговоры со спонсорами, пока собрать необходимую сумму денег не удалось.

В случае нахождения останков адмирала Макарова, они будут захоронены в новом храме Минобороны России в Подмосковье.

Дмитрий Санников

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