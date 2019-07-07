Почетный житель приморского города Находка, известный путешественник Федор Конюхов и президент федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский успешно завершили перелет из Москвы в Крым на уникальном летательном аппарате, сообщает DEITA.RU.

Самолет «Летающая Лаборатория» оборудован солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии. Его создали для тестов перед кругосветным полетом на солнечной энергии. Аппарат имеет впечатляющие габариты: размах крыла 25 метров, при весе самолета всего 900 килограмм.





В 2021 году Федор Конюхов планирует совершить одиночный беспосадочный перелет вокруг света на воздушном суде, использующем энергию солнца. Проект «Альбатрос» реализуется при поддержке российской технологической компании РОТЕК и входящей в нее компании ТЭЭМП.

Ранее сообщалось, что скульптуру Николая Чудотворца по проекту Фёдора Конюхова установят на сопке Тобольской в Находке. Памятник представляет собой фигуру святого Николая в лодке, о борт которой бьется морская волна. В правой руке у святителя – мыс Горн, а в левой – парусник. Этот скульптурный образ создан по иконе, написанной самим Федором Конюховым. По его же задумке идентичные монументы, размещённые в пяти городах - Мурманске (уже установлен), Находке, Калининграде, Севастополе и Москве, - освятят территорию России символическим крестом. Выбор мест так же не случаен - четыре портовых города страны и её столица, носящая неофициальный титул порта пяти морей.

Дмитрий Санников