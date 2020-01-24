telegr wh call

Новости

Дальний Восток ввел собственные меры защиты от коронавируса

24 Январь 2020, 10:20

ГИБДД озвучила список всех фоторадаров в Приморье

24 Январь 2020, 10:00

Насколько выгодно быть инженером-сметчиком во Владивостоке

24 Январь 2020, 09:40

Вице-мэру Владивостока пригрозили Варламовым

24 Январь 2020, 09:15

Фейсбук камчатского губернатора Илюхина напоминает о путинском "крабе на галерах"

24 Январь 2020, 08:45

Подводный город "нашли" Приморье на дне бухты Золотой Рог

24 Январь 2020, 08:30

Сильный ветер обещают синоптики на выходных

24 Январь 2020, 08:15

Владивостокцы выяснили, какие есть аргументы «за» и «против» переезда в Москву

24 Январь 2020, 07:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Фейсбук камчатского губернатора Илюхина напоминает о путинском "крабе на галерах"

Илюхин Камчатка

Пользователи обратили внимание на символизм фона страницы, сообщает DEITA.RU.

Губернатор Камчатского края Владимира Илюхина получил собственный аккаунт в соцсети фейсбук, и его пресс-служба уже подтвердила, что это не фейк. На обложке страницы размещен павильон в виде краба, представлявший регион на Восточном экономическом форуме в 2019 году и обошедшийся бюджету почти в 19 миллионов рублей. Согласно формату шапки профиля, поверх изображения наложено фото самого политика.

Пользователи уже шутят, что такое сочетание может быть отсылкой к знаменитому «крабу на галерах» Владимира Путина. Напомним, во время выступления в 2008 году российский лидер сказал, что «восемь лет пахал, как раб на галерах», и в народном фольклоре эта фраза претерпела уже известные изменения.

Около полугода назад в инстаграме появилась фейковая страница Владимира Илюхина, а в 2014 году фейк был заведен в фейсбуке. На сегодняшний день у полуостровного руководителя есть аккаунты уже во всех популярных соцсетях.

Елена Кот

краб на галерах
Источник изображения:

Читайте также:

Почему по улицам Камчатки ходят коровы, рассказал губернатор

Российским губернаторам пророчат новые отставки

Губернатор вмешался в дело о гибели на операционном столе

Популярное

Тонущие машины и палатки не останавливают приморских рыбаков – видео

Цифровое телевещание в Приморье отключат на профилактику

Потерявшим вклады россиянам дадут по 5 млн рублей

Бесплатно отдохнуть в санатории сможет ряд приморских льготников
Loading...
Загрузка...
Загрузка...