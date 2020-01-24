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Фейсбук камчатского губернатора Илюхина напоминает о путинском "крабе на галерах"
Пользователи обратили внимание на символизм фона страницы,
сообщает DEITA.RU.
Губернатор Камчатского края Владимира Илюхина получил собственный аккаунт в соцсети фейсбук, и его пресс-служба уже подтвердила, что это не фейк. На обложке страницы размещен павильон в виде краба, представлявший регион на Восточном экономическом форуме в 2019 году и обошедшийся бюджету почти в 19 миллионов рублей. Согласно формату шапки профиля, поверх изображения наложено фото самого политика.
Пользователи уже шутят, что такое сочетание может быть отсылкой к знаменитому «крабу на галерах» Владимира Путина. Напомним, во время выступления в 2008 году российский лидер сказал, что «восемь лет пахал, как раб на галерах», и в народном фольклоре эта фраза претерпела уже известные изменения.
Около полугода назад в инстаграме появилась фейковая страница Владимира Илюхина, а в 2014 году фейк был заведен в фейсбуке. На сегодняшний день у полуостровного руководителя есть аккаунты уже во всех популярных соцсетях.
Елена Кот