Все проверенные виды готовых шашлыков опасны для здоровья и внесены в черный список, сообщает DEITA.RU.



Росконтроль протестировал 7 популярных у россиян видов свиных шашлыков в маринаде. Оказалось, что ни один из них не безопасен для употребления.

Как сообщается на официальном сайте Росконтроля, во всех продуктах обнаружили кишечную палочку и ряд других микроорганизмов, а также показатель фекального загрязнения и возбудитель листериоза.

Специалисты Росконтроля рекомендуют отказаться от покупки готового шашлыка или хотя бы тщательного его готовить. Там отмечают, что количество нарушений, которые удалось выявить - беспрецедентно. Ни один продукт («Окраина», «Мясновъ», «Ашан», «О'Кей», «Глобус», «Мираторг» и «Останкино») не отвечает требованиям безопасности. В «Останкино», например, показатель количества микроорганизмов превышен в 17 раз. Все шашлыки этих фирм Росконтроль внес в черный список.

Еще один показатель, по которому проверяли шашлык - соотношение мяса и маринада. У всех производителей мяса в упаковке около 90%, кроме «Окраины»: у этого производителя всего 77% мяса.

Ранее сообщалось о том, что много съеденного шашлыка может пагубно сказаться на здоровье. Врачи не рекомендуют съедать за день больше 300-400 грамм мяса.

Елена Миронова