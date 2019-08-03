Не все приморские пляжи одинаково полезны, сообщает DEITA.RU.

Пока владивостокцы жарятся в многокилометровых пробках на пути к популярным пляжам, им стоит призадуматься, к тому ли водоему они едут.

Как сообщают читатели, вблизи Нового мира в море сливаются канализационные стоки. Ничего не подозревающие граждане продолжают отдыхать и купаться в нескольких десятках метров от вонючей трубы.