Фекалии, мазут и уголь ждут приморцев на популярных пляжах
Не все приморские пляжи одинаково полезны, сообщает DEITA.RU.
Пока владивостокцы жарятся в многокилометровых пробках на пути к популярным пляжам, им стоит призадуматься, к тому ли водоему они едут.
Как сообщают читатели, вблизи Нового мира в море сливаются канализационные стоки. Ничего не подозревающие граждане продолжают отдыхать и купаться в нескольких десятках метров от вонючей трубы.
Не лучше с точки зрения экологии и во Врангеле на Песчаном берегу. Здесь отдыхающие с удивлением обнаружили в прибрежной полосе следы то ли мазута, то ли угля.
Накануне администрация Находки распространила информацию о том, что к разгару пляжного сезона количество отвечающих требованиям безопасности мест на побережье вблизи Находки достигло 17:
Пляж в бухте Стрельбище (Находка);
Пляж ООО «Бухта Отрада» в бухте Отрада (Находка);
Пляж детского оздоровительного лагеря «Радуга» в бухте Рифовая (Ливадия);
Пляж в бухте 2-я Прибойная (пос. Авангард);
Пляж озера Ливадийское в бухте Рифовая (Ливадия);
Пляж в бухте Рифовая западнее м. Де-Ливрона (Ливадия);
Пляж в бухте Рифовая (Ливадия);
Пляж №3 в бухте Рифовая (Ливадия);
Пляж детского оздоровительного лагеря «Мечта» в бухте Рифовая (Ливадия);
Пляж в бухте Средняя (пос. Средний);
Пляж детского оздоровительного лагеря «Спартанец» в бухте Анны (село Анна);
Пляж детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» в бухте Анны (село Анна);
Пляж базы отдыха «Лукоморье» в заливе Восток (район озера Лебединое);
Пляж базы отдыха «Золотой берег» в бухте Шепалова (Врангель);
Пляж базы отдыха «Морской бриз» в бухте Триозерье;
Пляж базы отдыха «Триозерье» АО «Восточный Порт» в бухте Триозерье;
Пляж детского оздоровительного лагеря «Солнечный остров» в бухте Лашкевича.
Дмитрий Санников