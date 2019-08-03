мазут

Не все приморские пляжи одинаково полезны, сообщает DEITA.RU.

Пока владивостокцы жарятся в многокилометровых пробках на пути к популярным пляжам, им стоит призадуматься, к тому ли водоему они едут.

Как сообщают читатели, вблизи Нового мира в море сливаются канализационные стоки. Ничего не подозревающие граждане продолжают отдыхать и купаться в нескольких десятках метров от вонючей трубы.

Не лучше с точки зрения экологии и во Врангеле на Песчаном берегу. Здесь отдыхающие с удивлением обнаружили в прибрежной полосе следы то ли мазута, то ли угля.

Накануне администрация Находки распространила информацию о том, что  к разгару пляжного сезона количество отвечающих требованиям безопасности мест на побережье вблизи Находки достигло 17:

Пляж в бухте Стрельбище (Находка);

Пляж ООО «Бухта Отрада» в бухте Отрада (Находка);

Пляж детского оздоровительного лагеря «Радуга» в бухте Рифовая (Ливадия);

Пляж в бухте 2-я Прибойная (пос. Авангард);

Пляж озера Ливадийское в бухте Рифовая (Ливадия);

Пляж в бухте Рифовая западнее м. Де-Ливрона (Ливадия);

Пляж в бухте Рифовая (Ливадия);

Пляж №3 в бухте Рифовая (Ливадия);

Пляж детского оздоровительного лагеря «Мечта» в бухте Рифовая (Ливадия);

Пляж в бухте  Средняя  (пос. Средний);

Пляж детского оздоровительного лагеря «Спартанец» в бухте Анны (село Анна);

Пляж детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» в бухте Анны (село Анна);

Пляж базы отдыха «Лукоморье» в заливе Восток (район озера Лебединое);

Пляж базы отдыха «Золотой берег» в бухте Шепалова (Врангель);

Пляж базы отдыха «Морской бриз» в бухте Триозерье;

Пляж базы отдыха «Триозерье» АО «Восточный Порт» в бухте Триозерье;

Пляж детского оздоровительного лагеря «Солнечный остров» в бухте Лашкевича.

Дмитрий Санников

 