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Феномен плохих дорог объяснили в Госдуме
Для депутата осталось
загадкой, почему отличные дороге есть в Ставрополе, сообщает DEITA.RU.
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин поделился своим мнением насчет того, почему в России в некоторых регионах отличные дороги, а в некоторых – убитые. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам депутата, состояние дорог напрямую зависит от наполняемости бюджетов. Именно поэтому в топе рейтинга Москва (туда стекаются деньги со всей России), Ханты-Мансийск (деньги от нефтяников). При этом в топе городов с хорошими дорогами оказался, например, Ставрополь. Ионин назвал это необъяснимым феноменом.
Также депутат отметил, что проблема в том, что львиная доля доходов регионов идет в федеральную казну. И, если бы распределение потоков было другим, у регионов оставались бы деньги на ремонт.
Елена Миронова