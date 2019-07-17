Депутаты собираются решить важную проблему в сфере сельского хозяйства, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

17 июля комитет Госдумы по экономической политике рассмотрит изменения в Трудовом кодексе о продаже товаров фермеров на розничных рынках в России.

По действующему порядку это можно делать только при наличии карточки продавца, которая выдаётся при заключении договора о предоставлении торгового места.

Однако, законодатели считают такое положение дел избыточным и хотят дать производителям возможность торговать напрямую, тем самым избегая посредников, к которым они сейчас вынуждены обращаться.

Депутаты профильного комитета в целом согласны с такой позицией. Остаётся лишь дождаться их окончательного решения по данному вопросу.

Дмитрий Шевченко