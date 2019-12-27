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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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Транспортная группа "Феско" может сменить владельца

Феско

Владелец крупной компании заявил об интересе к покупке транспортной группы, сообщает DEITA.RU.

Компания «Дело», которую возглавляет Сергей Шишкарев, планирует купить транспортную группу FESCO (ПАО «Дальневосточное морское пароходство»). Об этом Шишкарев рассказал «Коммерсанту».

По словам главы «Дела», у компании есть очень большой интерес к покупке FESCO. Сейчас внутри компании и среди акционеров идет обсуждение вопроса и подготовка предложения. Ранее «Дело» купила контрольный пакет акций «Трансконтейнера».

Шишкарев в интервью признал, что есть вероятность того, что ФАС запретит продажу FESCO «Делу». На этот случай планируется создание кооперации, чтобы обойти антимонопольное законодательство.

Елена Миронова

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