В прошедшие выходные в бухте Японка прошел фестиваль бардовской песни «Сивуч», сообщает DEITA.RU. В этом году мероприятие прошло в 14-й раз.

Организаторами мероприятия стали администрация Кавалеровского муниципального района. Участие в нем приняли многие авторы песни со всего Приморья. Так, большая делегация прибыла из соседнего Чугуевского района, также были участники из Хабаровска, Арсеньева, Дальнегорска и Уссурийска.

Как рассказала начальник отдела культуры, молодежи и спорта Татьяна Архангельская, всего на поляне, где проходил конкурс, присутствовало более 150 человек. В жюри конкурса вошло три эксперта из Хабаровска, Дальнегорска и Арсеньева.

В самом конкурсе приняло участие 11 человек, которые исполнили авторские песни. Тематика песен различная, очень много было песен о месте проведения фестиваля, о Японском море, о любви малой родине», — рассказала Татьяна Архангельская.

Фестиваль проходил на протяжении трех дней с 2 по 4 августа. Основные мероприятия пришлись на субботу, 3 августа. Так, прошло предварительное прослушивание авторов, для детей был организован конкурс «Лукоморье», в котором приняло участие 15 юных авторов и исполнителей. В 18 часов начался конкурс авторской песни, участников. После были подведены итоги конкурса. Все участники получили памятные подарки и благодарности.

Иван Юрьев