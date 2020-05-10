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Фестиваль Comic Con пройдет в онлайн формате

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Массовые мероприятия по всему миру либо отменяются, либо переносятся в дистанционный режим. Второй путь избрали для себя организаторы знаменитого фестиваля гик-культуры Comic Con, сообщает ИА DEITA.RU.

Ежегодно фестиваль проходил в Сан-Диего, теперь же, в условиях пандемии, он пройдет в онлайн формате.

Отмечается, что организаторы уже анонсировали в twitter переход фестиваля в онлайн режим. Точные даты пока не названы – известно, что мероприятие пройдет летом 2020 года и будет носить название Comic Con At Home.

Организаторы в шутливой форме «прорекламировали» мероприятие, пообещав участникам «бейджи для всех», «бесплатную парковку»,  все билеты в первом ряду и свободное присутствие домашних питомцев, а также любимые закуски на индивидуальный вкус каждого.

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