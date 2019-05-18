Такой праздник спорта поклонники единоборств увидели впервые: мероприятие, организованное региональным филиалом Российского союза боевых искусств (РСБИ) при поддержке администрации Приморского края, объединило представителей 14 видов единоборств и тысячи зрителей, сообщает DEITA.RU.



Концертно-спортивный комплекс «Фетисов-Арена» был полон поклонников бокса, кикбоксинга, рукопашного боя, айкидо, джиу-джитсу, тхэквондо, ушу, кендо, самбо и других единоборств, где для победы важны не только сила и ловкость, но и другие качества – мужество, целеустремленность и желание победить. Дальневосточный фестиваль единоборств (12+) торжественно открылся в пятницу, 17 мая, в 14 часов. Почетными гостями масштабного спортивного зрелища стали известные российские спортсмены. А имя двукратного чемпиона Олимпийских игр по боксу, чемпиона мира и Европы Олега Саитова известно даже тем, кто не занимается боксом. И сегодня сотни юных спортсменов также стремятся проявить волю к победе, свое мастерство и характер.

Дальневосточный фестиваль единоборств открыли показательные выступления: айкидо, джиу-джитсу, грэпплинг, тхэквондо, ушу, кендо, самбо. Зрители получили немало ярких эмоций, поддерживая аплодисментами динамичные приемы и броски, а спортсмены старались показать умение и красоту своего вида спорта. И при всем разнообразии боевых единоборств в этих зрелищных видах спорта есть много общего. Самое главное, они укрепляют не только тело, но и дух, учат побеждать не только в спорте, но и жизни.

А главным украшением фестиваля стали бескомпромиссные бои титулованных спортсменов, в которых приняли участие приморцы и представители из других российских регионов по рукопашному бою, кикбоксингу, боксу, панкратиону, киокусинкай, кудо, боевому самбо, кендо.

Самым ожидаемым боем стала встреча за титул чемпиона по кикбоксингу России среди профессионалов. В ринге встретились самый титулованный приморский кикбоксер, заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу, чемпион Евразии среди профессионалов Александр Захаров и чемпион мира по кикбоксингу в дисциплине К-1 среди профессионалов, вице-чемпион кубка Евразии по К-1, победитель турнира «Эра чемпионов 4» Игорь Пестерев из Ижевска. Победу под аплодисменты зрителей в этом ярком противостоянии одержал Александр Захаров.

Также победителями в первом Дальневосточном фестивале боевых искусств стали такие известные приморские спортсмены, как чемпион мира и обладатель кубка мира по кудо Игорь Пермин, победитель и призер первенства России по боксу Леон Пипия и многие другие. Все поединки фестиваля - в ринге, на татами и ковре порадовали поклонников боевых искусств захватывающей динамикой и непредсказуемостью. А самой главной наградой для бойцов стали признание и незабываемые впечатления зрителей.

Инна Эстрина