Шесть часов длился творческий марафон на краевом фестивале «Грани творчества». В субботу, 10 августа, «на глазах у зрителей» мастера со всего Приморья создавали индивидуальные творческие работы, сообщает DEITA.RU.



На подходе к спорткомплексу «Олимпийский», где проходил фестиваль, гостей встречали задорные народные музыкальные напевы и ярмарка мастеров. А в просторном «олимпийском» зале шла творческая «борьба». Здесь мастера, занимаясь своим любимым делом, «сражались» за звание «победитель».

Зрители переходили от стола к столу, дивясь тому, как ткут полотно и вышивают золотой нитью, как деревянное полешко превращается в «ожившую» фигуру, а «шерстяной клок» волей и руками мастера «раскатывается» в расписное полотно.

Много гостей вокруг себя собрал мастера вырезавшей дудочки. А когда духовой ансамбль заиграл на этом внешне нехитром инструменте, практически все сбежались полюбоваться на музыкантов, да послушать звучание исконно русского инструмента.

Дети особо радовались, что сами могут полепить, покрасить, погнуть, то есть, сотворить что либо своими руками на мастер-классах.





В зале дефилировали модели, демонстрируя одежду созданную способом валяния войлока и вязания. Показана была и коллекция одежды «Рушники».

За шесть часов марафона каждый мастер, участвующий в конкурсе, создал законченное произведение. Комиссия определила лучшие работы.

В конкурсном марафоне фестиваля «Грани творчества» приняли участие 36 приморских мастеров из Шкотовского, Ольгинского, Партизанского, Надеждинского, Ковалеровского

муниципальных районов, Артемовского, Лесозаводского, Уссурийского, Находкинского и Владивостокского городских округов.

В завершения фестиваля конкурсное жюри объявило победителей в каждой из 12 номинаций фестиваля «Грани творчества- 2019»:

- резьба по дереву - Ганжа Максим Иванович (Владивостокский городской округ);

- керамика - Вдовин Дмитрий Александрович (Владивосток);

- вышивка - Славинская Жанна Владимировна (Владивосток);

- ткачество - Лоскутова Мария Александровна (Владивосток), Корнеева Анна Олеговна (Уссурийск), Каменева Наталья Витальевна (Владивосток);

- вязание - Гончаренко Ольга Александровна (Владивосток);

- изделия из кожи, меха, кости - Кива Виктор Анатольевич (Уссурийский городской округ);

- украшения из бисера - Ширяева Анна Владимировна (Владивосток);

- войлоковаляние - Терещенко Наталья Олеговна (Владивосток);

- кукла в национальных костюмах - Редько Людмила Кузьминична ( Владивосток);

- лепка из полимерной глины - Архангельская Яна (Владивосток);

- казаши - Воловик Мария Юрьевна (Уссурийск);

- авторская кукла - Георгиева Елена Васильевна (Находкинский городской округ).

Организатор фестиваля - Приморский краевой центр народной культуры.

Ирина Павленко

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