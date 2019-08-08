В субботу, 10 августа, во Владивостоке состоится краевой конкурс народных мастеров «Грани творчества». На фестиваль съедутся мастера из разных уголков Приморского края. Как обещают организаторы, мероприятие пройдёт как настоящее шоу, где мастера за 6 часов, в режиме реального времени, собственноручно создадут уникальные произведения в каждой из номинаций. Фестиваль начнётся в 12.00 в Спорткомплексе «Олимпиец», сообщает DEITA.RU.

У зрителей будет возможность посмотреть, как работают мастера по резьбе по дереву, изготовлению керамики, созданию изделий из кожи, меха и кости. Понаблюдать за кропотливой работой вышивальщиц. Прикоснуться к процессу создания кукол в национальных костюмах и авторских кукол. Понаблюдать за созданием украшений в технике казанши и украшений из бисера, работой вязальщиц и ткачих, процессом войлоковаляния и лепки из полимерной глины.

Кроме наблюдения за работой мастеров, которые посоревнуются в конкурсной программе, для гостей фестиваля организаторы приготовили немало интересного. На локальных площадках пройдёт ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, где свои изделия представят более 20 мастеров, желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по бисерному рукоделью, гончарному делу, оригами, войлоковалянию, изготовлению игрушек из проволоки, народных кукол, декупажу. Мастер классы подойдут как для детей так и для взрослых. Будет работать аквагример по технике росписи русскими народными узорами (гжель, хохлома). Состоятся «модные» дефиле.

В 13.00 можно увидеть дефиле изделий из войлока, в 15.00 – дефиле «рушники», в 16.30 – дефиле коллекции вязанных изделий. В 18.30 начнётся церемония награждения победителей.

Фестиваль организован Приморским краевым центром народной культуры.

Ирина Павленко