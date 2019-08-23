В конце сентября во Владивостокском ДКЖД пройдет фестиваль любительских театров «Свет рампы», сообщает DEITA.RU.

Как рассказала ведущий методист Приморского краевого центра народной культуры Зоя Исакова, на него приезжает порядка 30 коллективов из многих муниципальных образований региона.

«Конкурсные выступления будут проходить два дня. Обычно в первый день выступают коллективы с Владивостока и близлежащих районов, во второй день свои постановки показывают коллективы из городов и районов края. К нам приезжают разные коллективы, как детские, так и взрослые. С самыми разными направления театрального творчества. На выступление у них есть 30 минут», - рассказала Зоя Исакова.

По ее словам, оценивать выступления будут члены жюри, которые многие годы занимаются театральным искусством. А основной целью проведения фестиваля является развитие любительского театрального жанра в Приморском крае и формирование эстетических вкусов исполнителя у участников фестиваля на лучших образцах театрального жанра.

«Жюри оценивает профессиональный уровень руководителей коллективов, через использования ими приемов исполнительского мастерства. Также оценивается репертуар, в число критериев входит оформление декораций, костюмы, реквизит и актерское мастерство.

Отметим, что согласно положению конкурса в нем могут принять участие любые любительские коллективы. Возраст участия не ограничен, также как и формирование театральных коллективов и студий.

Иван Крышан