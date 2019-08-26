24 августа в Приморье состоялся четвёртый фестиваль «Анучино – медовое раздолье», сообщает DEITA.RU.



В программе фестиваля помимо главного конкурса профессионального мастерства было предусмотрено множество творческих и развлекательных мероприятий, связанных общей тематикой – мёд, пчеловодство. Гостями и участниками фестиваля стали пчеловоды со всего края, представители краевой власти во главе с губернатором Олегом Кожемяко, журналисты, артисты, представители бизнеса, потенциальные инвесторы в пчеловодческую отрасль, туристы и, конечно же, просто любители мёда.

В торговых рядах был представлен огромный ассортимент сортов мёда и сопутствующей пчеловодческой продукции – от целебного прополиса, до мыла и губной помады, изготовленных на медовой основе. Столь экзотическую продукцию производит ООО «Таёжный мёд» из села Тихоречное, и руководитель этого предприятия – Андрей Сколов занял в профессиональном конкурсе первое место.





За четыре года своего существования фестиваль «Анучино – медовое раздолье» получил очень большую популярность у сторонников здорового образа жизни, значимость и авторитет в профессиональной среде.

"Мёдом я занимаюсь с 2003 года, - рассказал пчеловод из Лазовского района Дмитрий Кузнецов, - однако на фестиваль в Анучино приехал первый раз. Опыт оказался удачным –всю продукцию распродал очень быстро, поучаствовал в конкурсе на лучший липовый мёд. Видно, что праздник очень популярен, люди не расходятся, даже несмотря на проливной дождь. В следующем году обязательно приеду опять.

"Мероприятие, подобное нынешнему фестивалю, на территории к востоку от Байкала – явление очень редкое, почти уникальное, - поделился впечатлениями Максим Шаров, ведущий научный сотрудник федерального научного центра агробиотехнологий Дальнего Востока. – Не находится организатора, способного выполнить такую колоссальную работу. А фестиваль такой, конечно же нужен – именно этот формат, включающий в себя и ярмарку и форум специалистов и концерт и развлекательное шоу – поможет пчеловодческой отрасли Приморья восстановить свой былой масштаб и значимость, как производителя ценного экологически чистого и полезного продукта питания".

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что администрация края сделает все, чтобы вернуть региону звание «медовой житницы России».





Михаил Светлов