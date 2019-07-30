В селе Анучино 24 августа пройдет фестиваль меда, который посетят пчеловоды со всего Приморского края, сообщает DEITA.RU. Во время фестиваля пройдет ярмарка товаров, где гости праздника смогут приобрести экологически чистый и натуральный мед с местных пасек.

Как отметили организаторы, в этом году на фестиваль ожидается более 100 участников.

«С каждым годом количество участников фестиваля растет, в этом году ожидается более сотни пчеловодов, которые представят гостям праздника разнообразные сорта приморского меда. Главный бренд – липовый, а также весенние и осенние медоносы. Экологически чистый мед можно будет приобрести в течение всего дня», - рассказали организаторы проекта.

По их словам, для гостей и участников фестиваля будет запланирована развлекательная программа, гвоздем мероприятия станет выступление артистов Приморской краевой филармонии. Параллельно будут работать интерактивные площадки. В конце праздника будет подведены итоги конкурса пчеловодов и народного голосования «Лучший мед 2019».

Открытие фестиваля меда «Анучино – медовое раздолье!» состоится 24 августа в 14.00 в селе Анучино. За последнее время фестиваль стал традиционным и собирает большое количество участников и гостей. На протяжении последних лет он входит в календарь главных туристских событий Приморья, который ежегодно формируется региональным Туристско-информационным центром в рамках реализации государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае».

Иван Крышан