Фестиваль «На островах чудес» прошел на Сахалине

В течение последних 10 дней жители Сахалина могли принять участие в международном фестивале театров кукол «На островах чудес», сообщает DEITA.RU. Участие в фестивале приняли представители более 10 стран, артисты показали 28 спектаклей.





В этом году география участников значительно расширилась, на него приехали театральные специалисты с Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Россию представили театры от Камчатки до Северной столицы. В рамках фестиваля Московский театр кукол проехал с гастролями по городам Сахалина.





Отметим, что организаторами фестиваля выступает Сахалинский театр кукол и Министерство культуры и архивного дела Сахалина. Аналогичного фестиваля на Дальнем Востоке не проводится.



























