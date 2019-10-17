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Фестиваль «На островах чудес» прошел на Сахалине
В течение последних 10 дней жители Сахалина могли принять участие в международном фестивале театров кукол «На островах чудес», сообщает DEITA.RU. Участие в фестивале приняли представители более 10 стран, артисты показали 28 спектаклей.
В этом году география участников значительно расширилась, на него приехали театральные специалисты с Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Россию представили театры от Камчатки до Северной столицы. В рамках фестиваля Московский театр кукол проехал с гастролями по городам Сахалина.
Отметим, что организаторами фестиваля выступает Сахалинский театр кукол и Министерство культуры и архивного дела Сахалина. Аналогичного фестиваля на Дальнем Востоке не проводится.