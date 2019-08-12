В Сахалинской области проходит, пожалуй, самый вкусный гастрономический марафон в стране «Дары морей» в рамках фестиваля «Остров-Рыба», сообщает DEITA.RU.



Рестораны-участники балуют гостей блюдами из лосося, кальмара и камбалы. Жители смогут попробовать морепродукты, приготовленные по традиционным и авторским рецептам, которые подготовят лучшие шеф-повара. Цена у таких блюд будет тоже «вкусной» - у жителей и гостей региона еще есть возможность отведать деликатесы за единую цену - не более 350 рублей. Фестиваль "Остров-Рыба" стартовал 1 августа и продлится до 1 сентября.