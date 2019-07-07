Фестиваль, посвященный культовой вселенной игр, книг и фильмов «Ведьмак», пройдет во Владивостоке 20 июля, сообщает DEITA.RU по материалам официального аккаунта Witcher Fest.

С полудня 20 июля во Дворце детского творчества (по адресу: Океанский проспект, 43) начнут работать тематические площадки и проходить насыщенная программа, посвященная вселенной Ведьмака и средневековым мотивам.

Почитателей «Ведьмака» ждут киберспортивный турнир по игре «Гвинт», игровая тематическая зона, рыцарский турнир, фотозоны, конкурс косплея, выставка крафта, лекции, арт-зона, стрельбище лучников, арт-объекты, средневековая ярмарка, фудкорт, мастер-класс по средневековым танцам и тематическая музыка.



Посетители смогут окунуться в атмосферу игрового мира, погулять по средневековой ярмарке, посмотреть выступление косплееров, сфотографироваться на фотозонах с арт-объектами, сыграть в Гвинт и посмотреть на рыцарские бои, а вечером научиться танцевать средневековые танцы.



Для искушенных также пройдет Гикторий с лекциями по темам о разработке игр, средневековому фольклору и описанием игрового мира Ведьмака. Полный список площадок и программа фестиваля появится в ближайшее время.



Мероприятие проходит при поддержке CD Projekt Red и администрации Приморского края. Также в организации участвует большое количество молодежных объединений и организаций города Владивосток.

Дмитрий Санников