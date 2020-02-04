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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Февраль...»: Медведев раскрыл тайну своего отдыха

Медведев

Бывший второй человек в российской власти Дмитрий Медведев после долгого молчания опубликовал новый пост в Instagram

Дмитрий Анатольевич поделился кадрами снежной русской зимы в лесу, сопроводив фотографии лиричной подписью «февраль...», сообщает ИА DEITA.RU.

Подписчики поражаются красоте исконно русских пейзажей, четкостью фотографий и обилием снега. Многие жалуются бывшему премьеру на то, что-то у них в регионе снега нет совсем. Тем не менее, где конкретно сделаны кадры, Медведев никому не рассказывает, ограничиваясь лишь пояснением, что все фотографии сняты на мобильный телефон.

К слову, в декабре ИА DEITA.RU уже упоминало, что чиновник смог отыскать зимой снег даже там, где по факту его не было. По сети разошлись фотографии якобы резиденции Медведева в Плесе, вся территория которой была усыпана снегом. При этом все окрестные поля и леса стояли чёрные и бесснежные.

Напомним, после обращения президента Путина к Федеральному собранию с предложением внести поправки в конституцию РФ, правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку.

Сам экс-глава кабинета министра назначен заместителем председателя Совета безопасности России. Согласно указу президента, его зарплата на новой должности будет составлять 618 713 рублей в месяц.

Василий Кучин

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