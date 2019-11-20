Фигуристы со всего Дальнего Востока съехались в Находку

На минувших выходных в находкинской арене «Дельфин» прошло Открытое первенство по фигурному катанию, участие в котором приняли не только приморские спортсмены, но и представители Хабаровска и Амурской области. Среди всех участников наибольшее число спортсменов – девочки, причем, всех возрастов – от 4 лет, сообщает DEITA.RU.

Участие в открытом первенстве приняли 150 юных спортсменов. Среди них были, как новички, так и кандидаты в мастера спорта. Вполне возможно, что среди них есть и продолжатели славных традиций Алины Загитовой и Евгении Медведевой, по крайней мере, так оценила потенциал спортсменок старший тренер владивостокской спортивной школы «Созвездие» Татьяна Пец. Она добавила, что среди ее подопечных фигуристов 99% девочек, а у мальчиков в этом возрасте популярен хоккей.

В последнее время фигурное катание в Находке развивается стремительными темпами. Так, местные спортсмены уже неоднократно становились победителями и призерами чемпионата Приморского края. А несколько лет назад город впервые принял квалификационный турнир. Прошедшие соревнования также для Находки стали уже традиционными, и на них приезжают спортсмены со всего Дальнего Востока.