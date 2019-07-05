Россияне пренебрегают запретом на фиксаторы для детей в машинах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Эксперты "Роскачества" подтвердили опасность заменителей автомобильных кресел для детей. В их число вошли фиксаторы, треугольники и адаптеры. Действующими ПДД они уже запрещены. Несмотря на это, многие водители всё ещё продолжают ими пользоваться.

Специалисты предупреждают, что для перевозки детей нужно выбирать автомобильные кресла строго по возрасту, росту и весу ребенка. При этом, эксперты назвали самым безопасным местом для ребёнка в детском кресле посередине заднего сиденья автомобиля.

В "Роскачестве" напомнили, что детей до 7 лет нужно перевозить только в специальных креслах, а до полутора лет — против хода движения.

Дмитрий Шевченко