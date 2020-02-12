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Фиктивный техосмотр может быть аннулирован ГИБДД

ГИБДД

Данные изменения вступят в силу уже 8 июня текущего года

На портале проектов нормативных актов Министерство транспорта опубликовало проект нововведений, согласно которым сотрудники Госавтоинспекции смогут аннулировать результаты ТО в случаях, если карта диагностики была полученная незаконным путем, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал.

Данные изменения вступят в силу уже 8 июня текущего года вместе с обновленной редакцией закона о техосмотре. По мнению инициаторов проекта, такие меры помогут пресечь возможность приобретения диагностической карты без прохождения самого техосмотра или прохождения его с нарушением правил.

Согласно новым изменениям, прохождение диагностики будет регистрироваться тремя снимками (до, во время и после прохождения), которые будут передаваться на хранение в МВД. В случае вождения автомобиля без ТО планируется введение штрафных санкций в размере двух тысяч рублей. 

Также в обязанности сотрудника ГИБДД, аннулировавшего диагностическую карту, входит информирование об этом страховой компании и решение вопроса о привлечении к ответственности операторов ТО, выдавших поддельную карту.

По оценкам экспертов, на данный момент  80% автомобилистов покупают диагностическую карту без прохождения автомобилем техосмотра.

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