Об этом рассказал директор приморского филиала Центральной музыкальной школы Алексей Ещенко в интервью DEITA.RU, посвященному итогам Летней творческой школы.







- Алексей Борисович, с 23 июня по 2 июля в Приморье впервые прошла Летняя творческая школа. Кто участвовал в ней?

- Да, творческая школа впервые проводилась у нас Центральной музыкальной школой при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Ее инициировал директор ЦМШ, профессор Валерий Владимирович Пясецкий, а значительно помог в реализации проекта ректор Дальневосточного государственного института искусств Андрей Матвеевич Чугунов, который оказывал всяческое содействие в подготовке молодых исполнителей. Именно на базе ДВГИИ в течение 10 дней мастер-классы проводили шесть известных московских педагогов. По фортепиано – Андрей Лимаев, скрипка – Зауре Жарова, виолончель – Мария Журавлева, духовые инструменты – Иван Малоштанов, флейта – Сергей Журавель, сольфеджио и элементарная теория музыки – Владимир Громадин. Педагоги работали с ребятами из разных регионов Дальнего Востока, всего для участия в летней школе было подано 82 заявки. Это дети из Владивостока, Артема, Уссурийска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре и других населенных пунктов ДФО. Те, кто уже рекомендован к поступлению в ЦМШ, и ребята, которые только собираются поступать на будущий год.

Знаковым событием для Летней творческой школы стал итоговый концерт. В нем участвовали наиболее подготовленные дети, играли на скрипке, виолончели, фортепиано, трубе и кларнете. Концерт длился 1 час 15 минут и собрал большое количество слушателей. Всего было представлено 18 номеров.

По итогам Летней школы мы получили большое количество сообщений с самыми теплыми словами о прослушанных мастер-классах. И педагоги, и участники отметили, что многое для себя почерпнули и теперь будут заниматься по-другому, так, как того требует стандарт Центральной музыкальной школы.





- На Ваш взгляд, в каком музыкальном направлении традиционно сильно Приморье?

- Трудно сказать, ведь талантливые дети проявляются во всех музыкальных инструментах, но наибольшее количество поступающих – это пианисты и скрипачи.

- Как педагоги ЦМШ оценили уровень дальневосточных талантов?

- Оценили высоко, особенно уровень маленьких детей. По словам московских педагогов дети по своим способностям ничем не отличаются от поступающих в Центральную московскую школу в Москве, важно только с ними сейчас правильно и усиленно заниматься исполнительством и музыкально-теоретическими предметами. Высоко оценили они и уровень подготовки некоторых старшеклассников. Когда во Владивостоке будет построен интернат для проживания, дети смогут приезжать сюда, жить и учиться. Сейчас на Русском острове идет масштабное строительство зданий Филиала ЦМШ «Приморский» и Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой.

- А когда он будет построен?

- Поручение правительства – к 2020-му учебному году, то есть в следующем году мы планируем начать полноценный учебный процесс в новом здании. Однако набор произведен уже в этом, вступительные испытания прошли в конце апреля, 18 человек рекомендованы к зачислению, и приморский филиал ЦМШ должен начать занятия уже этой осенью. Он зарегистрирован 12 февраля 2019 года, но пока здание только строится начнем работу на базе помещений, предоставленных в безвозмездное пользование местными учреждениями образования и культуры.

Строящийся на острове Русский комплекс будет включать в себя интернат для проживания воспитанников, репетитории и общеобразовательную школу, рассчитанную как на обучение детей Центральной музыкальной школы, так и на обучение детей из хореографической академии.





- Что изменится с открытием нового центра?

- Не секрет, что на Дальнем Востоке продолжается отток населения, в том числе многие талантливые дети уезжают учиться в Москву. Так, и несколько наших воспитанников поступили в ЦМШ в Москве. Но с открытием во Владивостоке филиала Центральной музыкальной школы им уже не нужно будет уезжать, дети с Дальнего Востока смогут обучаться в ЦМШ в Приморье. Это большое событие для всего региона. К слову, филиалы ЦМШ также открыты сейчас в Калиниграде и Кемерово.

- Как распознать музыкальные способности в ребенке, в каком возрасте лучше начать обучение и как талантливым детям попасть в приморский филиал ЦМШ?

- Чем раньше, тем лучше. Истории, конечно, известны случаи довольно позднего прихода в музыку, в 11, 12 и даже 14 лет, но педагоги рекомендуют начинать обучение с 4-6 лет. В таком возрасте, конечно, детей приводят родители. И здесь важно не только наличие слуха, его можно развить, воспитать, но и наличие интереса. Если ребенку неинтересно, то какими бы способностями он не обладал, будет трудно развиваться. Кроме этого должна быть огромная работоспособность и воля – заниматься на инструменте придется много часов в день на протяжении многих лет.

Юных талантов намечаем на прослушиваниях и во время таких вот творческих школ, когда педагоги видят детей, которым стоит учиться. Для Летней творческой школы, например, мы связывались с директорами и преподавателями музыкальных школ по краю. Они порекомендовали для участия детей заинтересованных в дальнейшем поступлении, привлекли детей, участвовавших в предварительных прослушиваниях в марте. Как правило, это дети показывающие очень высокие результаты на своем инструменте и по теории музыки, которой в ЦМШ уделяется очень большое внимание. ЦМШ задает очень высокую планку, и у ее воспитанников должен быть хороший слух и хорошая теоретическая подготовка.





- Как открытие филиала Центральной музыкальной школы в Приморье изменит культурную жизнь Дальнего Востока?

- Во-первых, талантливым детям больше не нужно будет уезжать на запад, и они смогут больше заниматься творчеством на местах. Во-вторых, концертная жизнь в Приморье станет более насыщенной. Потому что дети в филиале ЦМШ должны вести очень большую концертную работу. Они будут выступать в музыкальных школах, в домах культуры и других концертных организациях не только во Владивостоке, но и иных городах Приморья.

Вообще приморский филиал ЦМШ рассчитан на 300 человек. Центральная музыкальная школа – без преувеличения одна из лучших школ в мире. Поэтому многие, полагаю, захотят воспользоваться таким шансом.

Светлана Алеутская