Филиал «Хабаровские электрические сети» наградили за высокий уровень социальной эффективности

Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» стал призером в нескольких номинациях краевого этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2019 году.

По итогам конкурса первое место было присуждено хабаровским энергетикам в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» и третье место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы». Также работа филиала была отмечена дипломом за большой вклад в решение социальных проблем территории и развитие корпоративной благотворительности.

Краевой этап всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится на территории Хабаровского края с 2010 года. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» ежегодно принимает в нем участие и регулярно оказывается в числе призеров.

- Уровень социальной активности предприятия оценивается по различным направлениям. Участие в данном конкурсе дает нам прекрасную возможность продемонстрировать достижения по формированию и популяризации здорового образа жизни, улучшению условий и охраны труда персонала и эффективной внутрикорпоративной политики, - отметил заместитель директора по обеспечению управленческой деятельности хабаровского филиала АО «ДРСК» Максим Сугоровский.

Церемония награждения победителей и участников краевого этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» состоялась в Доме официальных приемов Правительства края. Награды победителям вручал заместитель председателя Правительства Хабаровского края Виктор Дмитриевич Калашников.