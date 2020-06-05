Фильм Дудя спровоцировал рост числа запросов билетов на Камчатку

После того, как популярный видеоблогер и журналист Юрий Дудь опубликовал на своём youtube-канале двухчасовой фильм «Камчатка – полуостров, про который забыли», интерес россиян к региону значительно возрос, сообщает ИА DEITA.RU.



Пользователи агрегатора Aviasales стали гораздо чаще искать на сайте билеты в Камчатский край.

Дудь пробыл на полуострове больше недели. В регион журналист приехал в первую очередь для того, чтобы покататься на сноуборде, хотя как выдающегося спортсмена в этом виде спорта или хотя бы как более-менее сносного любителя молодой человек себя не оценивает. По его словам, эта идея – кататься по нетронутым заснеженным камчатским склонам прямиком к океану – пришла ему в голову ещё давно. И журналист остался доволен и очень впечатлён, назвав Камчатку «одним из главных мировых мест силы» для сноубордистов, которое могло бы стать «Русской Исландией». Спуск с вулкана к Тихому океану журналист назвал одним из самых невероятных моментов в его жизни.

Однако столицу региона, Петропавловск-Камчатский, Юрий Дудь оценил как «всё ещё грустный и некрасивый город», из которого продолжает уезжать в более благополучные регионы местная молодёжь. Видимо, невероятные виды Камчатской природы всё-таки впечатлили семь миллионов подписчиков канала Юрия Дудя сильнее, чем душещипательные истории местных (и бывших местных) жителей и грустные кадры рядов облезлых панельных многоэтажек, которые укрепляют на случай сейсмоактивности вместо того, чтобы строить новое устойчивое жильё.

Например, стендап-комик Ярослава Тринадцатко поделилась воспоминаниями о том, как она работала стоматологом-хирургом в камчатской государственной поликлинике. Оклад за половину ставки в размере 8 тысяч рублей, допотопное оборудование, на каждого пациента выделяют по 15 минут и после каждого пациента просят не выкидывать одноразовые перчатки, а мыть (а то на новые денег нет!) – стереотипная государственная медицина, как она есть.

Но путешественников не пугают ни озвученные в фильме проблемы региона, ни бушующий в Петропавловске-Камчатском коронавирусный кризис, спровоцировавший беспрецедентный коллапс в службе скорой помощи. Зато на Камчатке есть вулканы, роскошные виды и Долина Гейзеров. Все эти чудеса природы, конечно, не по карману обычному туристу, но вполне вероятно что такая реклама сдохнет новую жизнь во внутренний туризм и забытый полуостров.