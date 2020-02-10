Фильм по рассказу Стивена Кинга снимет российская школьница

В рамках программы Dollar Babies, ищущей таланты по всему миру, школьница из Томска приобрела авторские права на экранизацию одного из произведений Стивена Кинга, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Данный проект был организовал самим «королем ужасов» Стивеном Кингом с целью помочь начинающим режиссерам из киношкол реализовать свои идеи. Всего за 1 доллар любой студент-кинематографист может выкупить у писателя авторское право на постановку одного из его 25 рассказов, представленных в списке.

16-летняя школьница из Томска, Диана Костырина, выкупила право на постановку короткометражки рассказа «Женщина в комнате». Сама девушка и Роман Дваладзе, руководитель киноклуба, в котором она состоит, отмечают, что эта победа во многом обусловлена удачей.

Диана уточнила, что сейчас работает над сценарием и подбором актеров. На данный момент проводится кастинг на главную женскую роль, для главной мужской роли претендент уже есть, ведутся переговоры. Сам фильм будет длиться не более 40 минут и его представят 30 октября на фестивале Dollar Babies Russia в Краснодаре. Также молодой режиссер отметила, что планирует немного поменять концовку, сделав ее более легкой.

На счету Костыриной уже есть четыре короткометражки, а сама девушка начинала свою кинематографическую карьеры с актрисы в том же клубе.

Известно, что в рамках этого проекта было экранизировано уже более 200 произведений, при этом найти они несут исключительно фестивальный характер и становятся частью личной коллекции Стивена Кинга.

Ранее мы уже писали, что по итогам прошедшего года Стивен Кинг стал лидером среди самых издаваемых авторов в России, подвинув даже Дарью Донцову.