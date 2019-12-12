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Фильм про психа вдохновил депутатов на запрет рекламы в кино

кино

Парламентарии возмущены – почему зрители должны платить за получасовой сеанс с рекламными роликами, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Заксобрания Северной столицы выступили с долгожданным заявлением – в российских кинотеатрах необходимо регламентировать показ рекламы и трейлеров фильмов. Как пишут «Невские новости», автора инициативы на такую работу вдохновил просмотр фильма «Джокер».

Так, депутаты считают необходимым установить ограничение на время показа рекламы перед фильмами в кино 20 минутами. Отмечается, что сейчас время, в которые идут рекламные заставки, растягивается до 30-35 минут. При этом клиенты платят за услугу, которая не начинается вовремя.

Второе предложение – писать на билетах точное время, в которое начнется показ самого фильма, а не рекламных заставок. Тогда люди смогут решить, когда им удобнее пройти в зал и устроиться на своих местах.

Елена Миронова

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