Фильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно

8 мая 2020 года в цифровом видеосервисе Wink компании «Ростелеком» состоится эксклюзивная премьера короткометражного художественного фильма «Временная связь». Фильм снят по мотивам рассказа выдающегося писателя-фантаста Кира Булычева «Можно попросить Нину?» — вся интрига произведения сохранена, но действие частично перенесено в настоящее время. Зрителям фильма станет очевидно, почему его премьера состоится накануне 9 мая и именно в видеосервисе «Ростелекома». Картина будет доступна бесплатно всем подписчикам Wink.

Москва, весна 2020 года. Все медиа заполнены сообщениями о том, что рядом с Землей на огромной скорости пронесется метеорит. О последствиях можно только строить предположения. Но обеспеченному ресторатору Вадиму все эти новости кажутся фейком — он на шикарном авто спешит на вечеринку, чтобы отпраздновать покупку нового заведения. По дороге Вадим пытается дозвониться подружке Нине, чтобы пригласить ее на банкет. Но трубку раз за разом снимает 12-летняя девочка, которую тоже зовут Нина. Постепенно становится понятно, что Вадима и девочку разделяет не только расстояние...

Все помнят Кира Булычева по завораживающим космическим приключениям Алисы Селезневой и другим фантастическим книгам. Экранизации по его произведениям — «Гостья из будущего» или мультфильм «Тайна третей планеты» — знакомы многим поколениям. Очень долго продюсер фильма Дмитрий Белосохов уговаривал супругу автора дать разрешение на экранизацию рассказа «Можно попросить Нину?». Кира Алексеевна дорожит литературным наследием мужа и с трепетом относится ко всем переработкам его произведений. Но вера в успех картины, талант режиссера Дмитрия Аболмасова и блестящий актерский состав картины — Сергей Пускепалис, Софья Лебедева, Наталья Кислицына, Юрий Назаров, Валерий Новиков — убедили Киру Алексеевну дать согласие.

Съемки фильма начались в момент, когда пандемия коронавируса распространялась по всему миру, но в Москве только поговаривали о возможном карантине. Вся съемочная группа переживала, что картину не успеют доснять. В последние съемочные дни команду выгоняли из дворов домов, один за другим закрывались объекты, к счастью, уже после команды «Стоп мотор!». Все мобилизовались и сделали всё возможное и невозможное, чтобы успеть. Закончен фильм был уже когда по всей стране действовали меры по самоизоляции людей.

«Очень редко бывает, когда после 121-го раза просмотра картины не хочется, чтобы она заканчивалась. Этот фильм про связь времен, а у времени нет пересекающихся прямых. Так и в этом кино нет конечной точки, при которой хотелось бы остановиться. Каждый раз смотрю его по-новому и не устаю. Получилась такая русская миниверсия “Интерстеллара”», — отметил генеральный продюсер кинокомпании «Коннект Фильм» Дмитрий Белосохов.

«Актер Сергей Пускепалис блестяще передал переживания главного героя Вадима. Ему приходится справляться с эмоциями, вспомнить тяжелое детство своего отца. От происходящих событий герой оказывается на грани помешательства и только в конце он узнает правду», — сказал режиссер-постановщик картины Дмитрий Аболмасов.

«До глубины души меня пронял рассказ Кира Булычева, по которому написан сценарий, поэтому я с удовольствием согласился сниматься в этой картине. На съемках значимость этой истории стала еще очевиднее и мне бы хотелось, чтобы такой же ошеломляющий эффект возник у тех, кто посмотрит этот фильм», — подчеркнул исполнитель главной роли Сергей Пускепалис.

«В 30 минут авторам удалось вместить полноценную историю и много дополнительных смыслов о связи поколений. Весь фильм очень искренний. Сюжетные повороты происходят так стремительно, что зрители не смогут оторваться с первой и до последней минуты. Когда мы договаривались об эксклюзивном сотрудничестве, в числе аргументов было то, что одним из “героев” фильма, во всяком случае смыслообразующим элементом, выступает телефонная связь, которой традиционно занимается “Ростелеком”. Думаю, эта киноистория никого из зрителей не оставит равнодушным», — считает директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.