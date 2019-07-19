Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что стране для баланса полов не хватает 10 миллионов мужчин, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру». Из-за этого не все женщины могут создать семью, и не все дети растут с отцами, видя их пример и подражая им.

Дефицит мужчин, по словам Жириновского, привел Россию к печальным социальным и экономическим последствиям. Главная из них – отсутствие учителей-мужчин и неясная роль отца в семье, непонимание, с которым сталкиваются мальчики рядом с воспитателями-женщинами.

Поднять роль мужчины предложил Жириновский: снимать фильмы, беседы проводить, направлять мужчин на работу с большей долей подъемных, без экзаменов брать из армии в педагогические вузы и предоставлять повышенную стипендию, общежитие. Также политик предлагает направлять в школу демобилизованных офицеров, майоров и капитанов и увеличить число кадетских училищ в стране.

Жириновский выступил за то, чтобы в кинофильмах показали мужчину в роли уважаемого главы семьи, хорошего отца и работящего человека. По его мнению, пример должен быть не только отрицательный и печальный, как в современных фильмах, но и позитивный тоже, достойный.

Анастасия Туркова