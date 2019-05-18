Из-за проблем с финансированием прекратил работу Антипинский НПЗ, сообщает DEITA.RU. Об этом стало известно от компании «Транснефть».

Крупный Антипинский нефтеперерабатывающий завод, который входит в независимую группу «Новый поток», перестал функционировать. Причиной стал недостаток финансирования. С начала мая его пришлось вывести из эксплуатации, поставки нефти также окончены.

Немногим ранее, в апреле, предприятию приходилось работать в режиме горячей циркуляции – иными словами, завод перерабатывал лишь ту нефть, которая используется в технологическом процессе.

Нехватка оборотных средств привела к тому, что закупать нефть для переработки стало не на что.

Напомним, что подобный инцидент уже был зафиксирован в апреле 2018 года, когда Сбербанк предоставил НПЗ кредит. Тем не менее, полученных средств оказалось недостаточно для возобновления работы.

Анастасия Туркова