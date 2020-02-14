Новости
Минтранс провоцирует пассажиров плацкарта
14 Февраль 2020, 00:40
Финансист рассказал, кому снизят пенсионный возраст
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Финансист рассказал, кому снизят пенсионный возраст
Пенсионная реформа не станет препятствием к тому, чтобы получать деньги раньше
Законотворцы в России обсуждают принятие закона, который
разрешит получать накопительную часть пенсии по старому возрасту выхода на
пенсию, сообщает ИА DEITA.RU. Если закон примут, то получать накопительную
часть пенсии разрешат женщинам в 55 лет, а мужчинам в 60.
Как пишет Life со ссылкой на слова эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, государство заинтересовано в том, чтобы снижать пенсионный возраст для получения накопительной части из НПФ. А возраст для выплат страховой, которую выплачивают из бюджета, поднимать. Так у людей будет мотивация откладывать на старость.
При этом, некоторые россияне смогут получить и страховую, и накопительную пенсии раньше положенного срока. Например, жители Крайнего Севера и работники опасных специальностей. Кроме того, пенсионерам хотят разрешить самим выбирать, когда получать накопительную пенсию: как только подойдет время или одновременно со страховой. Держать деньги в НПФ дольше запрещено.
Ранее сообщалось о том, что ПФР заказал исследование возраста дожития россиян. Бывшая глава Минтруда считает, что это может быть знаком - пенсионный возраст хотят снова поднять.