Финансовая помощь оказана зоопарку «Садгород»

Приморское региональное отделение «Единой России» оказало финансовую помощь зоопарку «Садгород». Во вторник, 19 мая, спикер краевого парламента Александр Ролик и секретарь Владивостокского городского отделения Партии Александр Щербаков передали сертификат на 300 тысяч рублей для подопечных этого живого уголка природы в пригороде Владивостока и ознакомились с условиями содержания животных в период ограничительных мер.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса зоопарк второй месяц закрыт для посетителей и фактически потерял средства к существованию. Как рассказал директор учреждения Сергей Асновин, первая помощь, которая была оказана учреждению неравнодушными гражданами и региональным отделением Партии, начала иссякать. «Наш основной доход – продажа входных билетов. Посетителей нет с 1 апреля. Мы пока не уменьшали рацион питания животных, но поступлений нет», - рассказал Асновин.

«Мы впервые столкнулись с такой ситуацией, когда приостановили свою деятельность предприятия в сфере услуг, сфере туризма. Конечно, сегодня по линии государства оказывается помощь и на федеральном, и на региональном уровне, но есть ситуации, где необходимо личное участие, конкретная помощь конкретным учреждениям и людям, чтобы они могли пройти этот непростой период»», - заявил Александр Ролик.

Спикер краевого парламента также напомнил, что на прошлой неделе аналогичная финансовая помощь была оказана еще оному учреждению, в котором содержатся дикие звери, - Шкотовскому Сафари-парку. «Сегодня мы делаем все возможное, чтобы помочь сохранить эти два уникальных учреждения в Приморье», - сообщил депутат.

В свою очередь Александр Щербаков сообщил, что региональное отделения Партии планирует организовать дополнительно закупку кормов для зоопарка «Садгород». «Возьмем под свою опеку животных. В эти непростые времена тяжело приходится не только человеку», - отметил партийный секретарь.





