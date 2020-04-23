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Финский врач прокомментировал запрет на прогулки при пандемии
Свежий воздух необходим для имммунитета
Прогулки на свежем воздухе позитивно отражаются на здоровье человека, становясь одним из стимулов для иммунитета, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом говорит врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола. В стране нет запрета на прогулки, посещение детских площадок и спортивных залов, пишет РИА «Новости».
«Прогулка заключается в возможности расслабиться, это своего рода медитация, отдых от проблем. Совершенно по-иному протекают обменные процессы, прогулка благотворно влияет на все органы. Происходит обогащение кислородом и закаливание», – напоминает Ахола.
Благодаря свежему воздуху, где содержатся выделяемые растениями фитонциды, у человека укрепляется иммунитет. Также они обладают антибактериальными свойствами.
Прогулки не попали под запрет также в Швеции, Дании, Исландии и Норвегии.