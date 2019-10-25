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Фирма похитила миллионы у любителей интернета

Женски руки пятитысячные банкноты

Камчатский кассир обокрала клиентов фирмы на сумму более 1 миллиона рублей, делая перерасчет выплат в свою пользу, сообщает DEITA.RU.

Следственный комитет края отмечает, что подозреваемая более года работала в фирме, которая занимается услугами по предоставлению интернета и телевидения по кабелю. За это время девушка успела украсть более 1 миллиона рублей, действуя по определенной схеме.

Злоумышленница принимала платежи от абонентов и отправляла на их лицевые счета. Кассир брала деньги, проводила их в систему платежей и кассу, а потом делала перерасчет по предоставленным за прошлый период услугам. Таким образом, клиенты получали услуги в полном объеме, а на кассе получался «излишек», который аферистка забирала себе.

В ведомстве отметили, что подозреваемую ждет наказание – вплоть до 10 лет лишения свободы.

Напомним, случаи мошеннических действий с использованием новых технологий стали учащаться. Так, двое камчатских мошенников обманом «наживались» на маткапитале многодетных.

Не так давно мошенник обманул камчатского преподавателя, представившись сотрудником банка и узнав у потерпевшей реквизиты ее банковской карты. После этого женщина «не досчиталась» 123 тысячи на своем счету. Неоднократны случаи обмана граждан через различные торговые интернет-платформы.

Александра Маслова 

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