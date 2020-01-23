Новости
Космодром Восточный может получить флот дирижаблей
23 Январь 2020, 08:00
Власти пообещали закрыть порт Вера в Большом Камне, «если он не исправится»
23 Январь 2020, 07:45
«На голову себе повесьте»: камеры на переходах разгневали соцсети
23 Январь 2020, 07:15
Снегопад возможен во Владивостоке в четверг
23 Январь 2020, 06:30
Представители Заворотнюк отказались комментировать ее исчезновение
23 Январь 2020, 05:45
Москвичи продолжают странно называть детей
23 Январь 2020, 05:00
Фирму оштрафовали на 100 тысяч из-за работника-госслужащего
23 Январь 2020, 04:15
Юрист сказал, кто будет виноват в ДТП в узком дворе
23 Январь 2020, 03:30
Фирму оштрафовали на 100 тысяч из-за работника-госслужащего
Прокуратура нашла нарушение и подала в суд, сообщает
DEITA.RU.
В Санкт-Петербурге компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Как пишут «Невские новости», причина – нарушение антикоррупционного законодательства.
Компания взяла на работу нового сотрудника, который ранее занимал должность на государственной службе. По закону новый работодатель обязан был в 10-дневный срок уведомить старого о том, что взял бывшего госслужащего на работу.
Прокуратура выяснила, что старый работодатель не получал уведомления. Суд признал руководство компании виновным и выписал штраф в размере 100 тысяч рублей.
Елена Миронова