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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Фирму оштрафовали на 100 тысяч из-за работника-госслужащего

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Прокуратура нашла нарушение и подала в суд, сообщает DEITA.RU.

В Санкт-Петербурге компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Как пишут «Невские новости», причина – нарушение антикоррупционного законодательства.

Компания взяла на работу нового сотрудника, который ранее занимал должность на государственной службе. По закону новый работодатель обязан был в 10-дневный срок уведомить старого о том, что взял бывшего госслужащего на работу.

Прокуратура выяснила, что старый работодатель не получал уведомления. Суд признал руководство компании виновным и выписал штраф в размере 100 тысяч рублей.

Елена Миронова

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