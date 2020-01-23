Фирму оштрафовали на 100 тысяч из-за работника-госслужащего

Прокуратура нашла нарушение и подала в суд, сообщает DEITA.RU.



В Санкт-Петербурге компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Как пишут «Невские новости», причина – нарушение антикоррупционного законодательства.

Компания взяла на работу нового сотрудника, который ранее занимал должность на государственной службе. По закону новый работодатель обязан был в 10-дневный срок уведомить старого о том, что взял бывшего госслужащего на работу.

Прокуратура выяснила, что старый работодатель не получал уведомления. Суд признал руководство компании виновным и выписал штраф в размере 100 тысяч рублей.

Елена Миронова