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Фирмы-миражи торгуют икрой в интернете
На интернет-платформах неизвестные разместили объявление о продаже «лососевой зернистой икры» от камчатских фирм. Об этом сообщает DEITA.RU.
Деликатес, согласно тексту объявления, произвели следующие фирмы: «Тунгутун», «Заря» и «Камчатские деликатесы». Однако, после своей проверки налоговая заявила, о том, что таких компаний просто нет в стране.
Также в сети нашли предложения о продаже красной икры от двух реальных производителей. Расследование показало, что, хотя фирмы вполне существуют и функционируют, морское лакомство в указанной упаковке, весе они не производят. Кроме того, маркировка на демонстрационных фото тоже неправильна.
Делом «призрачных» икорщиков займутся соответствующие инстанции.
Напомним, что разнообразные виды интернет-мошенничества сейчас процветают в России. Так, многие из злоумышленников с комфортом располагаются в Сети, «торгуя» несуществующими или фальсифицированными товарами. Примечательно, что аферист может взять на себя любую роль: продавца, покупателя и даже посредника.
Александра Маслова