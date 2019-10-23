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Фирмы-миражи торгуют икрой в интернете

икра

 На интернет-платформах неизвестные разместили объявление о продаже «лососевой зернистой икры» от камчатских фирм. Об этом сообщает DEITA.RU.

Деликатес, согласно тексту объявления, произвели следующие фирмы: «Тунгутун», «Заря» и «Камчатские деликатесы». Однако, после своей проверки налоговая заявила, о том, что таких компаний просто нет в стране.

Также в сети нашли предложения о продаже красной икры от двух реальных производителей. Расследование показало, что, хотя фирмы вполне существуют и функционируют, морское лакомство в указанной упаковке, весе они не производят. Кроме того, маркировка на демонстрационных фото тоже неправильна.

Делом «призрачных» икорщиков займутся соответствующие инстанции.

Напомним, что разнообразные виды интернет-мошенничества сейчас процветают в России. Так, многие из злоумышленников с комфортом располагаются в Сети, «торгуя» несуществующими или фальсифицированными товарами. Примечательно, что аферист может взять на себя любую роль: продавца, покупателя и даже посредника.


Александра Маслова  

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